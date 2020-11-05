فريدة الشوباشي: الملامح المصرية واحدة بين المسلم والمسيحي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها ولدت متمردة من سن 12 عاما، لكنها لم تتعمد شيئا في حياتها، مشيرة إلى أنها لا تتراجع في المواجهات، ولكنها تخاف بأثر رجعي، "لا يمكن أن أقول كلمة لا أؤمن بها".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه باعتناقها للإسلام أكملت من خلاله مسيحيتها، واعتنقته بعد زواجها بـ 5 سنوات، منوهة بأنها ترفض استخدام مصطلح "عنصري الأمة".

وأكدت أن الملامح المصرية واحدة بين مسلمي ومسيحيي مصر، لافتة إلى أن والدها كان يمتلك أسطول سيارات لكنه تعرض للإفلاس في آخر أيامه، مشيرة إلى أنها بدأت العمل وهي في عمر التاسعة، خاصة أن علامات التمرد ظهرت عليها منذ الصغر.

وأوضحت أنها كانت تدرس لمن هم أصغر منها سنا وهي في الابتدائية، مؤكدة أن عملها في الصغر جعلها لا تعتمد على أحد طوال حياتها، لذلك لا تتعاطف أبدا مع مشهد المتسولين.

وأشارت إلى أنها كانت تساعد عائلتها وأشقائها حتى انتهوا من دراستهم، لافتة إلى أنها لم ترى في دخولها للإسلام إلا امتدادا لمسيحيتها.