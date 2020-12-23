الكهرباء: 1.02 مليار جنيه لخدمة 430 ألف مشترك بالأقصر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع الأقصر التابع لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والذى يبلغ عدد المشتركين به 430 ألف مشترك في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (طموحة – ذاتية – إحلال هوائيات)، إضافة لمشروعات منفذة للغير، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية 1.02 مليار جنيه.

انتهاء تنفيذ الخطة الطموحة

ولفتت الوزارة إلى انتهاء تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر، والممولة بقرض من الدولة لتطوير الشبكات، وذلك في الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020، بتكلفة قدرها 412 مليون جنيه، وتنفيذ الخطة الذاتية خلال ذات الفترة بتكلفة 163 مليون جنيه، وتنفيذ بخطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات ارضية لـ95 عملية، بإجمالي أطوال كابلات 36.084 كم بقيمة 40 مليون جنيه، وانتهى القطاع من رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا لـ3 قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في المرحلة الأولى، وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023/2024.

الالتزام ببرنامج القراءة الموحد

وأكدت الوزارة أنّ القطاع ملتزم ببرنامج القراءة الموحد وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية، وضمانة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء على الشكوى من عشوائية القراءة، والانتهاء من تطوير مدني لـ6 وتطوير نظم وبرامج لـ9 مراكز خدمة عملاء من إجمالي 9 مراكز.

ولفتت إلى تجهيز مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية لتحقيق رضا العميل، من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها، وتوفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة لتسهيل السداد للمواطنين.

رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

وطالب شاكر بسرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وأهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها، لتفادي تكرارها في المستقبل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.