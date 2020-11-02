بريد الوطن.. حِل أزمة «الخمايل» مع انقطاع التيار يا وزير الكهرباء

نشكو نحن سكان منطقة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة من انقطاع التيار الكهربائى بصورة متكررة تؤدى إلى تلف أجهزتنا الكهربائية المنزلية، تقدمنا بشكاوى عديدة إلى الجهات المسئولة، كما طالبنا بضرورة إنشاء محطة خاصة بالمدينة، لكن شركة الكهرباء رفضت أن تتحمل تكاليف إنشاء المحطة طبقاً لاتفاقها السابق مع جهاز المشروعات منذ عام 2007 تاريخ بداية إنشاء المنطقة، والذى تعهّد الجهاز بمقتضاه بتسليم شركة الكهرباء قطعة أرض مساحتها 100 متر × 100 متر بالمدينة، وتقوم شركة الكهرباء بتحمل تكاليف إنشاء المحطة، ورغم أن الجهاز سلم الشركة بالفعل الأرض، فإن الشركة لم تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نناشد وزير الكهرباء، التدخل لحل مشكلتنا.

عن الأهالى- نور أحمد

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