كيا K5 تفوز بجائزة CarBuzz's 2020

فازت كيا K5 الجديدة كليًا بجائزة CarBuzz's 2020 People’s Car Awards، والتي تُمنح لأفضل سيارة مبيعًا بأقل من متوسط ​​سعر معاملة السيارة الجديدة هذا العام.

وربط المحررون هذا السعر بحوالي 38000 دولار في الولايات المتحدة، لكن K5 المصمم بجرأة والشاحن التوربيني يقلل من ذلك بالآلاف حتى في أعلى مستوى.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا: «لقد تغير الكثير مع كيا على مدار العقد الماضي من حيث التصميم والأداء، ولكن القيمة المذهلة التي نقدمها لعملائنا لن تتغير أبدًا، وقد تشرفنا بتكريم عشاق القيادة في CarBuzz الذين أدركوا العمل الجاد».

وتعتبر K5 هي أقوى سيارة سيدان متوسطة الحجم للعلامة التجارية على الإطلاق مع محركات شحن توربيني، ونظام دفع رباعي متاح، وتصميم داخلي فاخر مليء بالتكنولوجيا.

وقال جاريد روزنهولتز، كبير المحررين في CarBuzz، «يثبت K5 أن السيارة السيدان لا تزال تحتل مكانة مهمة في سوق تهيمن عليه سيارات الكروس أوفر.. بعد قيادة K5 الجديدة، خرجنا منبهرين بأسلوبها الفريد، وتصميمها الداخلي جيد التنظيم ، والمواد الفاخرة، وتكنولوجيا السلامة المتميزة، وتقدم K5 نظام دفع رباعي اختياريًا».

وذكر «إضافة طراز GT الرياضي بقوة 290 حصانًا و311 رطلاً من عزم الدوران ستمنح المتحمسين شيئًا يشتهون به بسعر مناسب. نعتقد أن K5 تقدم أفضل مزيج من الميزات والمرح بميزانية محدودة، ما يجعلها الفائز الواضح في فئة سيارات الأشخاص لهذا العام».

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخية.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية كيا في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.