«إفتاء الإمارات» يجيز لقاح كورونا: حتى لو احتوى جيلاتين لحم الخنزير

قضى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أعلى سلطة إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بجواز استخدام المسلمين للقاحات فيروس كورونا، حتى لو كانت تحتوي على الجيلاتين المأخوذ من لحم الخنزير.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، جاء الحكم بعد تزايد التحذيرات من أن استخدام جيلاتين لحم الخنزير - وهو أحد مكونات اللقاح الشائع- قد يعيق عمليات التطعيم في أوساط المسلمين الذين يعتبرون استخدام منتجات لحم الخنزير حرامًا بموجب الشريعة الإسلامية.

وأوضح رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن بيه، أن لقاحات فيروس كورونا لن تخضع لقيود الإسلام على لحم الخنزير بسبب الحاجة المتزايدة إلى حماية جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن جيلاتين لحم الخنزير يعتبر في هذه الحالة دواءً وليس طعامًا، وقد ثبت بالفعل فعاليته في لقاحات متعددة ضد فيروس شديد العدوى «يشكل خطرًا على المجتمع بأسره».

وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني سينوفارم لسكانها، والتى تبلغ نسبة فعاليته 86 % استنادًا إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس، عن التسجيل الطارئ للقاح فايزر ضد فيروس كورونا، موضحة أن التسجيل الطارئ يأتى في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة كورونا، ولتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وأوضحت «الصحة الإماراتية» أنه تم التسجيل الطارئ للقاح بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة «فايزر»، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن.

وبدأت حكومة دبي حملة تطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك» مجانًا الأربعاء، وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على «تويتر» مساء أمس «حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح فايزر في دبي اعتبارًا من يوم الأربعاء».