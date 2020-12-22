الإمارات توقف منح تأشيرات جديدة لـ8 دول عربية و5 أجنبية

أوقفت الإمارات منح التأشيرة لدخول البلاد، وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من 13 دولة، وهي سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن والصومال، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، إن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة، بسبب تفشي جائحة كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وسجلت الإمارات اليوم، 1226 إصابة جديدة، و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 195 ألفا و878 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 642 وفاة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ونوهت الوزارة أنه أجري 140 ألفا و51 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة بالمجتمع، موضحة شفاء 1611 حالة جديدة لمصابي الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 171 ألفا و451 متعافيا.

ويواجه العالم حالة رعب جديدة جراء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، واوقفت نحو 40 دولة حركة الطيران مع بريطانيا، بسبب تفشى السلالة الجديدة بها.

وأعلنت السلطات البريطانية أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة، وأنها أسرع انتشارا بنسبة 70%، لكنها ليست أكثر فتكا من كورونا الحالية، فيما أكد علماء بريطانيين أن الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بها.

وقبل إعلان بريطانيا رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، كانت أبوظبى أعلنت في أوائل ديسمبر الجاري، عن قائمة تضم 13 دولة يمكن لمواطنيها القدوم إليها بغرض السياحة، دون إجراءات الحجر الصحي.

وأعلنت دولة الإمارات في وقت سابق عن تسجيلها اللقاح الصيني رسميا، بعد تأكيد فاعليته بنسبة 86%.