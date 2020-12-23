الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع.. «الرعب يسيطر»

يبقى مشاهدة الأفلام الجديدة في السينمات له سحر خاص، رغم توافر الأفلام على منصات مختلفة، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها في مجالات مختلفة، نستعرض دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع، التي تتضمن قصة الفيلم وطاقم العمل، واختلفت بين المغامرات والتشويق والإثارة أو الرعب على النحو التالي:

فيلم The Witches

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات، حول صبي عمره 7 أعوام، يعيش مع عدد من الساحرات الحقيقيات، ما يجعله يقع في مواقف مختلفة تتسم بالغرابة.

أبطال الفيلم آن هاثاواي، أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، كريس روك، كودي-لي ايستيك، روبرت زيميكس.

فيلم Let It Snow

تدور أحداث الفيلم حول ميا التي تنفصل عن خطيبها أثناء التزلج على الجليد، ويصبح لزاما عليها المعافرة للتغلب على الطبيعة والبقاء قيد الحياة.

أبطال الفيلم أليكس هافنر، تيناتين دلاكشيفيلي.

فيلم The Mortuary Collection

تدور أحداث الفيلم حول متعهد دفن موتى، يتذكر عدد من الروايات والمواقف الخيالية التي حدثت معه خلال سنوات عمله.

أبطال الفيلم تريستان بيون، إيدن كامبل، هانا آر لويد، كلانسي براون، كيتلين كاستر، كريستين كيلمر، والمخرج رايان سبنديل.

فيلم ريما

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول فتاة لديها حاسة مميزة تجعلها تتمكن من معرفة الأحداث قبل وقوعها، فهل تكون نعمة في حياتها أم تتسبب لها في العديد من المشكلات.

أبطال الفيلم مايا نصري، محمد ثروت، هالة فاخر، ريم عبدالقادر، إيهاب فهمي، والمخرج معتز حسام.