دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع بين الرعب والحركة والخيال

تقدم السينمات المصرية أفلاما جديدة هذا الأسبوع تختلف بين الخيال والحركة والرعب والحرب، حيث تعرض دور العرض المصرية 5 أفلام جديدة وهي فيلم Monster Hunter، فيلم Survive the Night، فيلم The Eight Hundred، فيلم Rogue، وفيلم The 100 Candles Game وتقدم «الوطن» في التقرير التالي نبذة عن هذه الأعمال الجديدة كما يلي:

فيلم Monster Hunter

تدور أحداث الفيلم حول أرتميس القائد العسكري، الذي يتم نقلها لمجال آخر مأهول بالوحوش، لكنها تلتقي بصياد يجب أن يجتمعا سويا لمنع الوحوش من مهاجمة الأرض.

أبطال الفيلم ميلا جوفوفيتش، رون بيرلمان، توني جا تي. أي.، ديجو بونيتا، ميجان جود، والمخرج بول دبليو. إس. أندرسون.

فيلم Survive the Night

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من المجرمين يهددوا طبيب وعائلته في منزله، لكي يتمكنوا من الاسفادة من الطبيب بعد فشل محاولة سرقته.

أبطال الفيلم بروس ويلس، تشاد مايكل موراي، ليديا هال، تايلر جون أولسون، والمخرج مات اسكانداري.

فيلم The Eight Hundred

تدور أحداث الفيلم حول 800 جندي صيني يقاتل للانتصار أو الموت خلال معركة بشنغهاي ضد الجيش الياباني.

أبطال الفيلم زي زونج هوانج، تشانج جون، هاو أوو، يو جيانج، يي زانج، كونيان وانج، والمخرج هو جوان.

فيلم Rogue

تدور أحداث الفيلم حول سمانثا التي تقود فريق من المجندين، لإنقاذ رهائن في خطر كبير، وسرعان ما تختلف الأمور ويصبح الفريق في مطاردة مع مجموعة من المجرمين.

أبطال الفيلم ميجان فوكس، فيليب ونشيستر، كايلي ديلري، براندون أورت، آدم دياكون، جريج كريك، والمخرج إم جي باسيت.

فيلم The 100 Candles Game

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعوا لأداء طقوس لعبة غريبة، تنص على قص حكايات من الرعب وتتحول الليلة لدماء.

أبطال الفيلم ماجوي برافي، لوز شامباني، أمبارو إسبينولا، كلارا كوفاسيتش، أجوستين أولسيزي، والمخرج فيكتور كاتالا.