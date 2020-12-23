مؤسس شبكة «حريم السلطان»: باختار بنات "فرز أول".. وليلة العرب بـ8 آلاف جنيه

اعترف رجل أربعيني بتفاصيل إنشاء شبكة «حريم السلطان» على «فيسبوك» لممارسة البغاء، إذ نجح في استقطاب عدد من الفتيات اللاتي يمارسن الرذيلة بشكل فردي عن طريق التواصل مع زبائنهن عبر الهاتف المحمول، لكنه أقنعهن بالترويج لنشاط المتعة الحرام على المنصات الإلكترونية، للبحث عن الزبون الثري أو «المريّش» كما يسمونه.

نجح الرجل في استغلال موهبته في التعامل الجيد على منصات التواصل الاجتماعي، واختار اسمًا مميزًا للشبكة «حريم السلطان»، مغازلًا من خلالها الرجال الذين يبحثون عن الحسناوات، إذ يعرف جيدا كيف يصطادهن ويسخرهن للعمل في الأعمال المنافية للآداب.

البنات فرز أول

قال المتهم في اعترافاته أمام المباحث، بعد القبض عليه بصحبة 4 فتيات، إنه نجح في اختيار عدد من الفتيات اللاتي يصفهن بأنهن «فرز أول»، كما أنه كان يستهدف أيضًا الزبون الثري القادر على دفع مبلغ 2000 جنيه في الليلة الواحدة.

وأشار إلى أن صفحته تفاعل معها عدد كبير من الأثرياء العرب في الخليج، الذين يرغبون في ممارسة المتعة مع الفتيات اللاتي لم تتجاوز أعمارهن 20 سنة، نظير دفع مبلغ 500 دولار (نحو 8 آلاف جنيه) في الليلة الواحدة.

وأضاف المتهم بتأسيس الشبكة، أن أغلب الزبائن كانوا يحضرون إلى شقته في شرق القاهرة، لكن كان البعض يرفض ويطلب أن تحضر إليه الفتيات في منزله، موضحا أن الأجانب من العرب بالأخص، كانوا يلجأون إلى الاختيار الأخير.

أكثر من 30 فتاة

أفادت تحريات مباحث الآداب، أن شبكة «حريم السلطان»، نجحت في استقطاب عدد كبير من الفتيات عن طريق «فيسبوك»، تجاوز 30 فتاة، للعمل في نشاط المتعة الحرام، وكان مؤسس الشبكة يتقاسم معهن المبالغ المالية التي تحصل عليها كل فتاة في نهاية اليوم.

وعندما احتجت بعض الفتيات، على اقتسام زعيم الشبكة الأموال معهن، قررن الانفصال عنه، لكن ظل المتهم يمارس نشاطه حتى ألقت المباحث القبض عليه بصحبة 4 فتيات خلال ممارستهن الرذيلة داخل شقته في القاهرة الجديدة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهم ممارسة وتسهيل الدعارة ونشر محتوى جنسي فاضح.