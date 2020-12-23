رفع 6850 حالة إشغال للمطاعم والمقاهي والمحال في الجيزة خلال أسبوع

رفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق، 6 آلاف و850 حالة إشغال للمحال والمقاهي والمطاعم على مدار الأسبوع.

وأكّد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنَّه تمّ شن سلسلة من الحملات بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز بدءا من الأسبوع الحالي استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات، إلى جانب متابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الفتح والغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.