محافظ الجيزة يتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالأحياء والمراكز

منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء رفعت محافظة الجيزة حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجه الطقس السئ وهطول المطار . وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم الدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وتمركزها بعدداً من النقاط الحيوية التى تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها مشيراً أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز وقد تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

لافتا ان المحافظة قد تمكنت من رفع كافة تراكمات مياه الامطار التى شهدتها عدداً من قطاعات المحافظة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم مع رفع حاله التأهب على مدار اليوم وتكثيف المجهودات لشفط مياه الامطار اولاً باول من الشوارع والمحاور المرورية للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأوضح أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة الى جانب تقسيم الاحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الامطار .

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .