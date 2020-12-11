محافظ الجيزة: إزالة 55 ألف حالة بناء مخالف على مدار عامين

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والورش الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الفتح والغلق التى تم إقرارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

توفير الأعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة

توجيهات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله راشد رئيس هيئة النظافة، بتوفير الأعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع أثناء تأدية عملهم بدون ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

شدد على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت والمبانى والمرافق الحكومية والتى تشهد تردد من قبل المواطنين لمجابهة تفشي فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة المختلفة.

وصرح محافظ الجيزة بأن إجمالى ما تمكنت المحافظة من رصده بالفعل خلال السنوات الماضية من أعمال بناء مخالف هو 177 ألف حالة وتمت إزالة أكثر من 55 ألف حالة بناء مخالف منها على مدار عامين.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد راشد أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالملفات التى تمس الحياه اليومية للمواطن وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة والإشغالات، مشيراً إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان تم إدخال خدمة الصرف الصحى لمراكز العياط والصف بعد توقفها من عشرات السنوات.

تفعيل دور لجان البت

وجَّه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بالتأكيد من ميكنة طلبات التصالح على أجهزة الحاسب الآلي للحفاظ عليها من الفقد وتفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت فى الطلبات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم تلقى حوالى 190 ألف طلب تصالح حتى الآن على مستوى المحافظة والطلبات تشهد زيادة يومية فى ظل وعي المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للعاملين بالأحياء والمراكز لما بذلوه من مجهود مكثف خلال الفترة الماضية في استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة بضرورة التصدى لظاهرة الأدوية المغشوشة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.