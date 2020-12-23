مدبولي: التقارير الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر حققت نجاحات عديدة في ملف الإرهاب رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من جهات كثيرة، وأنّ مصر ما زالَت في طريقها للقضاء عليه من جُذوره، وتساندها وسائل الإعلام المهنية في توضيح الحقائق وكشف الوجه الحقيقي للإرهاب وإظهاره للمجتمع الدولي، ليكون شاهدا وداعما لما تقوم به مصر في حماية أرضها والمنطقة بأسرها، بل والعالم كله من خطر الإرهاب.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المنتدى السنوي للإعلام العربي، الذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: «نُدرك ضرورة وأهمية سلاح الإعلامِ والتوعيةِ في مثل هذه الحروب، ولذا أحيي جهود مؤسسات الدولة الإعلامية ومراكزها الفكرية وجامعاتها في إبراز مساوئ الإرهاب التي تعاني منها جميع الدول، وتفكيك المنظومة الفكرية للتنظيمات الإرهابية وتحليلها للقيام بمعالجتها وحماية شبابنا من أغلالها».

وأكد رئيس الوزراء أنّه مع تفشي جائحة كورونا وتداعياتِها الخطيرة التي طالت العالم بأسره، ما كان له بالغُ الأثر على جميع نواحي الحياة، ورغم محاولة البعض تقليل، وإنكار الجهد المبذول من الدولة والحكومة في مواجهة الجائحة، أتت التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدرا كبيرا من الحيادية والموضوعية، لتشيد بقدرة الاقتصاد وصموده أمام التداعيات التي ارتبطت بالجائحة، ولتدحض الافتراءات وتضع مصر في مكانتها المستحقة، إذ صنّفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع هذه الجائحةِ في أفريقيا والشرقِ الأوسطِ.