مدبولي: نمو الاقتصاد المصري 3.6% رغم تحديات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر حققت معدلات نمو إيجابية على الصعيد الاقتصادي رغم تحديات جائحة كورونا، إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019 /2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة، مثل السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المنتدى السنوي للإعلام العربي، الذي يُعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، وتوقع البنك الدولي تعافي نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقه معدلا يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020/2021.

وتابع رئيس الوزراء: «أشاد الصندوق بما تحقق في خفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016/2017 لـ88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب.

وأوضح مدبولي، أنّ البنك الأوروبي لإعادة الاعمار أشار إلى أنّ الاقتصاد المصري هو الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في 2020 مدعوما بالإنشاءات الحكومية الكبرى ونمو قطاع الاتصالات، مؤكدا أنّه في إطار سعي مصر لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل ضمن رؤية مصر 2030، حقّقتْ مصر تقدما كبيرا في هذا الصدد، ونجحت في التقدم 34 مركزا عالميا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعيِ 2020، وصارت في المرتبة 56 من بينِ 172 دولة.

وزاد: «أحرزت مصر تقدما في مؤشر جاهزية الشبكاتِ، والذي يقدم إطارا شاملا لتقييم التأثير متعدد الأوجه لتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ على الأفرادِ والدولِ، وذلك مُقارنةً بالعامِ الماضِي، إضافةِ إلى تقدمِهَا بمقدار عشْرةِ مراكزَ في مؤشرِ المعرفةِ العالمي 2020، مقارنة بالعام الماضِي»، لافتاًإلى أنّ العمل جار لاستغلالُ الميزاتِ، ببذلِ مزيدٍ مِن الجُهدِ بخطواتٍ مُتسارعةِ للوصولِ بمصرَ إلى مصافِّ الدولِ المتقدمةِ.