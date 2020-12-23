فوز بـ«دبي» وترشيحات للنقابة.. «الوطن» تتصدر الجوائز الصحفية في 2020

حضور ملفت حظيت به صحيفة «الوطن» في جوائز الصحافة لعام 2020، ما بين ترشيحات على القوائم القصيرة للفوز في جوائز أخرى، وبين تتويج إحدى الصحافيات بجائزة دبي للصحافة العربية لهذا العام.

فازت اليوم الزميلة سمر صالح بقسم المتابعة الخبرية في جريدة «الوطن» بجائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، في حفل ختام منتدى دبي للإعلام 2020.

وتصدَّرت الجريدة، قائمة ترشيحات الجائزة في دورتها الـ19 المعلنة من الأمانة العامة للجائزة، ونافست «الوطن» في فئة الشباب، وضمت القائمة الصحفيتين سمر صالح وسارة صلاح، وفي «الصحافة الثقافية» بتحقيق للزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسى».

كما تصدّرت «الوطن» القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019 التي أعلنتها نقابة الصحفيين، بترشح 10 زملاء بالجريدة، وهم خالد عبد الرسول، المرشح لجائزتين، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وإنجي الطوخي.