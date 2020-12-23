محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعداداً لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل 3 قرى و42 كفر ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وتوصيل جميع الخدمات إليها، وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد خطوط شبكات مياه جديدة، بدلاً من الشبكات القديمة المتهالكة بعدد 3 قرى و42 كفر ونجع، وذلك بداية من منتصف يناير 2021، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ هذه الأعمال تستغرق عاماً واحداً.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجان مختصة من المحافظة وشركة مياه الشرب، لعمل الدراسات اللازمة، مشدداً على المتابعة الدورية لهذه الأعمال من قبل اللجان والفرق المختصة، بما يسهم في الإسراع في التنفيذ، لتحسين بيئة وحياة المواطنين.

ومن جانبه، باشر المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، الزيارات الميدانية التي تمت على القرى والنجوع بنطاق المركز، فضلاً عن عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الدراسات الفنية، التي قامت بها اللجان المختصة، للبدء في تنفيذ الأولويات بالقرى والنجوع التي تشملها المرحلة الثانية من المبادرة.