اليوم.. انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم في جامعتَي الإسكندرية والعريش

بعد إنهاء جامعة الإسكندرية، انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى 21 كلية، حيث حسمت التزكية الانتخابات فى جميع اللجان بـ11 كلية، وهي الحقوق والتربية والطب البيطرى والهندسة والسياحة والفنون الجميلة والتجارة والتربية الرياضية بنين والتربية للطفولة المبكرة والحاسبات والمعلومات والعلوم، تجري اليوم انتخابات رؤساء الاتحادات ونوابهم داخل 21 كلية فى جامعة الإسكندرية.

وشهدت الانتخابات التعيين فى 8 كليات لعدم اكتمال النصاب القانونى، وهى كليات الزراعة بسابا باشا والصيدلة والدراسات الاقتصادية والتمريض (اللجنة الرياضية) والآداب والطب البشري والتربية النوعية وطب الأسنان، فيما أجريت الانتخابات فى كليتى التمريض والزراعة (الرياضية والاجتماعية).

وقال محمود جمال الدين، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، إن الانتخابات تجرى وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا، فيما حسمت التزكية الانتخابات في 13 كلية من الجولة الأولى والتعيين بـ3 كليات.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية ستختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه غداً الخميس 24 ديسمبر الجارى، فيما أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، في بيان لها، عن ترشح 1184 طالبا وطالبة لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي الحالي، في 21 كلية ومعهدًا.

وفي سياق متصل، كشف قسم رعاية الشباب بجامعة العريش، عن أسماء الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحادية بكليات جامعة العريش، بعد الانتهاء من الانتخابات بين الطلاب المرشحين وفقًا للائحة الانتخابية.

وبحسب بيان رعاية الطلاب بالجامعة، فقد تمت عملية التعيين في 9 كليات بعد انتهاء انتخاب الأمين والأمين المساعد وذلك في مختلف اللجان الرئيسية في الاتحاد وهي: "كلية التربية - وكلية العلوم - وكلية التجارة - وكلية الآداب - وكلية العلوم الزراعية البيئية - وكلية الاقتصاد المنزلي - وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية - وكلية التربية الرياضية - الطب البيطري".