إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية وتحرير 26 مخالفة لمخابز بلدية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 11حالة بمساحة 14قيراطا و 16 سهما بزمام الوحدة المحلية لقرية بنى حرام (اسمو العروس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حالة تعد علي أرض زراعية بمساحة 150 مترا بقرية أشروبة التابعة لمجلس قروي صندفا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 3 حالات تعدٍ وبناء مخالف، جاءت ما بين إزالة حالتي تعدٍ بالبناء علي أراضي زراعية بمجلس قروي شوشة بمساحة 2 قيراط، وتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وحالة إزالة تم رصدها بمعرفة وحدة المتغيرات المكانية بسمالوط علي مساحة قيراط بقرية العمودين.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدي ببناء جسم معدني على الأرض الزراعية بقرية دماريس التابعة لمجلس قروي البرجاية.

علي جانب أخر حررت الوحدة المحلية لمدينة العدوة، 26 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملات رقابية بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.

وقال اللواء محمد عزت، رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات ما بين، 13 محضرا نقص وزن، و4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر تبديد، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.