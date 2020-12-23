فحص وعلاج 1519 حالة خلال قافلة طبية بقرية مرزوق في المنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي، اليوم، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية مرزوق، وذلك خلال يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1519 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 280 حالة جراحة و420حالة اطفال و148باطنة و136 قلب و177 حالة جلدية و108 نساء و104 انف وأذن و112 أسنان و34 تنظيم اسرة الى جانب انه تم عمل عينه 114 تحاليل مختلفة و26 حالات موجات صوتيه و8 حالات رسم قلب، و5 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 136 متردد وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 75 متردد، و تم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

وفي سياق متصل، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، قدمت خدمات تنظيم الاسرة لـ37 الف و668 سيدة ، وذلك خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الانجابية ( حقك تنظمي) والتي تم تنظيمها في الفترة من 6 وحتى 17 ديسمبر الجاري على مستوى الإدارات الصحية بمختلف مراكز محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى إن إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 37668 منتفعة منها 8584 جدد و 29084 متردد، موضحاً أن الحملة قامت بتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وأنه جري توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن نسبة تنفيذ الحملة زادت بمقدار 218% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة الى ان الحملة شملت تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.