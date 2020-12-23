الجارحي: تطوير التعليم والصحة على أولويات «مستقبل وطن» في البرلمان

قال محمد الجارحي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان السابق عمل في ظروف استثنائية، وحقق نجاحات كبيرة وسيعمل البرلمان الجديد علي استكمال ما قام به سابقه.

وأكد الجارحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، إن حزب مستقبل وطن الذي ينتمي إليه، يمتلك أجندة تشريعية ستساهم في تحقيق المصالح العليا للوطن.

ونوه إلى أن الأجندة تشريعية التي يمتلكها الحزب بمثابة تروس قوية تهم المواطن، والدولة المصرية، حيث ترتكز على تطوير التعليم والصحة والإسكان والاستفادة من التجارب العالمية المختلفة.

وأكد الجارحي أنه ملتزم حزبيا فيما يتعلق بالترشح في انتخابات هيئة مكاتب اللجان، مشيرا إلى أن الحزب يضم كوادر على درجة كبيرة من الكفاءة في مختلف المجالات.