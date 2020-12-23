عامل زراعي ينهي حياته شنقا في ظروف غامضة بالمنيا

تخلص عامل زراعي من حياته، شنقًا، داخل غرفة بمنزله الكائن بمركز العدوة، أقصى شمال غربي محافظة المنيا، في ظروف غامضة، وتكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بقيام "م. ع" 35 عامًا، عامل زراعة، ومقيم بإحدى القرى التي تقع بالقرب من الظهير الصحراوي الغربي، بالتخلص من حياته، بالانتحار شنقا داخل إحدى غرف المنزل، في ظروف غامضة.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات وحدة مباحث مركز شرطة العدوه، حول الظروف والملابسات.