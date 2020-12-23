افتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بتخفيضات 25 و40%

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، معرض سوهاج الأول للكتاب، الذي نظمة اتحاد الناشرين المصريين، اليوم، بالتعاون مع "طلاب من أجل مصر" أمام كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد محمد سليمان، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائبا رئيس الجامعة، والدكتور أسامة رشاد، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع، والدكتور علاء غالب، مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب، والدكتورة إيمان سلامة، نائب مدير المستشفي الجامعي ومنسق المعرض.

وقال "عزيز" إن الجامعة كمؤسسة تعليمية تؤمن بأهمية نشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، مشيداً بمشاركة دور النشر الفعالة وإصرارها علي الحضور للمشاركة في معرض سوهاج الأول للكتاب، مؤكداً أن الجامعة حريصة علي توفير كافه الوسائل لإنجاح فعاليات هذا المعرض.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس طلاب من أجل مصر أن المعرض يتضمن أكثر من ٥٠٠٠ عنوان، في مجالات الأدب، الفكر، كتب التراث، الروايات، قصص الاطفال، والأدب العالمي المترجم، وكتب اللغة والفلسفة، لافتًا إلى تخفيض أسعار الكتب بنسبة تتراوح بين ٢٥٪؜ و٤٠ ٪؜ .

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة، منسق المعرض، أن المعرض يحظي بمشاركة أكبر دور النشر المصرية أبرزها دار الشروق، دار المصرية اللبنانية، عصير الكتب ودار دون، ويمتد المعرض في الفترة من ٢٣ ديسمبر الجاري حتي ٢ يناير القادم، ويفتح المعرض أبوابه لجميع أفراد الجمهور يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٧ مساءً.

ولفتت إلى أن الزيارة للمعرض تتم وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك تعقيم بشكل دائم لأروقة المعرض، وأجهزة قياس للحرارة، إلى جانب تشديدات بعدم الدخول بدون ارتداء الكمامات.