رئيس جامعة سوهاج يشهد الاحتفال بيوم المعاق ويكرم الموهوبين

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الاحتفال بيوم المعاق، تحت شعار «قادرون متميزون» الذي تنظمه مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة التربية الخاصة بالمحافظة، للاحتفال باليوم العالمي للمعاق، وتكريم الموهوبين في الأنشطة الطلابية، بحضور علي مبارك ورقية الهلالي عضوي مجلس النواب، وسهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة بالجامعة، وصلاح ضيف الله رجل الأعمال، وزينب الشريف مديرة المدرسة، وجمع كبير من الطلاب المكفوفيين.

وألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن الطلاب من ذوي الهمم والإرادة القوية هم جزء لا يتجزأ من المجتمع بل شركاء في كل شيء، مناشداً كافة المسئولين بدمجهم في المجتمع وضمان كافة حقوقهم مثل اقرانهم من الأسوياء.

وأضاف عزيز أن الجامعة لديها عدد كبير من الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة يتم رعايتهم بشكل كامل من خلال مركز نور البصيرة، مبدياً استعداد الجامعة في استقبال أي عدد من هؤلاء الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم لتحقيق رسالة الجامعة نحو تلك الفئة المهمة فالمجتمع، معرباً عن سعادته البالغة في تلبية الدعوة، وموجهاً شكر لمديرية التربية والتعليم ولإدارة المدرسة على هذا اليوم السعيد .

ومن جانبها قالت زينب الشريف إن الاحتفالية شارك فيها 20 طالب وطالبة من ذوات الإعاقة البصرية «ضعف كلي وكف كلي» تزامناً بالاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي يوافق ٣ ديسمبر من كل عام، وتنفيذاً لخطة المدرسة في تكريم الموهوبين في الأنشطة الطلابية المختلفة، وتكريم كل من مد يد العون في السنوات السابقة لدعم تلك الفئة من المجتمع، موجهة الشكر للحاضرين لاهتمامهم بالمكفوفيين ومشاركتهم لهذه الشريحة من ذوات الهمم العالية.

جدير بالذكر أن الحفلة تخللها عدد من الفقرات الفنية في الغناء والشعر والتمثيل من أداء طلاب المدرسة منها اسكتش مسرحي عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كرونا، وبطل الحكاية، واعرفني، وأنا الكفيف، وأغنيات وطنية في حب مصر.