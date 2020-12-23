محافظة المنوفية تدعم 5 مستشفيات بـ500 أسطوانة أكسجين

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، علي شراء 500 أسطوانة أكسجين كدعم لمستشفيات "حميات شبين الكوم، شنتنا الحجر، الشهداء، الباجور، والسادات" لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة.

كما وجّه المحافظ إلى دعم مستشفييّ "الشهداء والباجور" بعدد 200 أسطوانة من قبل في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن .

كما أكد علي التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملئ تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا في حضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الأكسجين واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، حيث أكد محافظ المنوفية أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا لتقديم كافة أوجة الدعم لتوفير إحتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى .

وأشار المحافظ إلى ضرورة التواصل الدائم مع مديرية الصحة لحل أي مشكلة تطرأ فى نقص الأكسجين فى المستشفيات مع تقديم تقرير يومي مفصل مشيرا إلى أنه لا يدخر جهداً فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى مناشدا أهالي المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى واتباع الاجراءات الاحترازية لتخطى هذة الجائحة بسلام .