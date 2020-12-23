على طريقة الأولتراس.. خريجو طب قناة السويس يحتفلون بالشماريخ

علي طريقة الأولتراس، احتفل المئات من خريجي كلية الطب جامعة قناة السويس، بتخرجهم بإشعال الشماريخ في إحدى الأندية ودون إجراءات احترازية.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، كما ظهر الأطباء في فيديو مبتهجين بتخرجهم دون التزامهم بارتداء الكمامات الواقية أو حتى التباعد وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا".

كما ظهر الطلبة في فيديو آخر داخل حرم جامعة قناة السويس، ببعض الألعاب الملونة مرددين هتافات "عدينا بدعا الوالدين يارب أنصرنا على الإجابة .. في 6 سنين شوفنا الكتير وكورونا جت تقضي علينا".

وحضر الحفل الذي أقيم مساءاً حضور العشرات من أولياء الأمور بالكمامات، والتقطوا بعض الصور التذكارية معهم احتفالاً بتخرجهم بعد 6 سنوات.

وانتقد مواطنون في الاسماعيلية عدم تطبيق الخريجين للاجراءات الاحترازية، خاصة وأنهم أكثر المُتعرضين للعدوى في المستشفيات خلال الأيام الحالية.

وقال يحي يوسف في تعليق علي أحد الفيديوهات المنتشرة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما يبقوا أطباء ويعملوا كدة عاوزين الشعب يعمل إيه" بينما قال آخر "سايبين الدنيا كلها وجايين على خريجي طب ما هو كان فيه مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة لسة من يومين"، بينما طالب آخرون وزير التعليم العالي ووزارة الصحة بالتحقيق في الأمر.

وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا بالتزامن مع زيادة الحالات في مصر، وأكدت مصادر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنّ نسبة الإشغال ارتفعت في مستشفي حميات الإسماعيلية ومستشفي العزل بجامعة قناة السويس.

وأضافت المصادر أنّ ارتفاع عدد الحالات تسبب في الضغط بشكل كبير على الفرق الطبية العاملة في المستشفى، مطالبين المواطنين بضرورة إتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.