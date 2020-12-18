عاجل.. حريق هائل يلتهم مقهى «الدراويش» في الإسماعيلية «صور»

شب حريق هائل عصر اليوم الجمعة بأحد المقاهي الشهيرة، بمنطقة الخامسة، وسط مدينة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان، أنهم شاهدوا ألسنة اللهب تخرج من مقهى «الدراويش» امتدت إلى الأشجار المحيطة بالمكان، ونجح العاملون بالمقهى من الخروج فور اندلاع الحريق.

وأضاف شهود عيان، أن سيارات الإطفاء والإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وتعمل على إطفاء الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده خاصة لوقوع المقهى في قلب منطقة سكانية.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، نجحت في السيطرة علي حريق هائل شب في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس في مركز تعليمي خاص.

وكان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من المقدم محمد سكر رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية بمبنى قرب نادي الكهرباء.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لباقي المركز.

وقالت المعاينة المبدئية، إن «ماس كهربائي» هو السبب في اشتعال النيران داخل المركز، فيما أكدت المصادر الطبية والأمنية عدم وجود أي إصابات أو وفيات في الحادث.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، منذ الأربعاء الماضي، حالة من الطقس السئ تكاثرت فيها السحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار على معظم المحافظة، ما أدى لتباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية وتوقف جزئي في بعض الشوارع.

وشدد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء.

ووجه المحافظ، الجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها، ومراجعة أعمدة الإنارة للتأكد من سلامتها وتغطية كافة الأسلاك بها منعا لحدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار، حفاظا على أرواح المواطنين.