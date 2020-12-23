رسامة 513 شماسا وتدشين مذبحين ومعموديتين لـ6 كنائس بطما في صوم الميلاد

شهدت إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة سوهاج، نشاطًا رعويًّا مكثفًّا خلال النصف الثاني من صوم الميلاد، شمل تدشين مذبحين بكنيسة ومعموديتين بكنيسة أخرى إلى جانب رسامة 508 شمامسة في رتبة «إبصالتس» وخمسة آخرين في «ابيدياكون» لست كنائس من كنائس الإيبارشية، وذلك بحسب بيان رسمي للقس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، إنه خلال صوم الميلاد صلي الأنبا إسحق أسقف طما، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنجع قداس، قرية أم دومة، طما، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 33 شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بثلاث من كنائس القرى، كما منح الأنبا إسحق ثلاثة آخرين رتبة ابيدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وواحد في نفس الرتبة علي كنيسة القديس الأنبا شنودة بنجع الصاوي، ورسم اثنين في رتبة ابيدياكون وأربعمائة في رتبة إبصالتس وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم بدير القمص يسي ميخائيل بطما.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في عيد القديس الأنبا هدرا السائح الذي احتفلت به الكنيسة الشهر الجاري دشن الأنبا إسحق مذبحين جديدين بكنيسة الشهيد أبي سيفين بتل الزوكي التابعة للإيبارشية، حيث تم تدشين المذبح الأول على اسم السيدة العذراء بالكنيسة التي تحمل اسمها بالكنيسة ذاتها ومذبح آخر على اسم القديس الأنبا هدرا السائح، وشمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة، وتلا التدشين صلوات القداس الإلهي التي تضمنت رسامة 40 شماسًا في رتبة «إبصالتس».

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بأنه تم تدشين معموديتين إحداهما للكبار والأخرى للأطفال وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة، وشمل التدشين أيضًا أيقونات المعمودية وبعض أواني الخدمة، وخلال القداس الإلهي الذي تلا التدشين، رسامة 35 شماسًا في رتبة «إبصالتس» للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما عمد أسقف طما أربعة أطفال من أبناء الكنيسة في المعمودية الجديدة عقب تدشينها.