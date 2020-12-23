مصرع 6 مدمنين في حريق بمصحة غرب الإسكندرية: اتخنقوا من الدخان

لقى 6 مرضي مدمنين مصرعهم نتيجة إختناقهم إثر نشوب حريق اندلع داخل مصحة لعلاج حالات الإدمان بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، اليوم، وتم نقلهم لمشرحة كوم الدكة بوسط الإسكندرية .

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة الدخيلة غرب المدينة، باندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا نتيجة دخان الحريق الذي اندلع فجأة .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها، وفريق من ضباط مباحث القسم وقوات الأمن، لمحل البلاغ، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف وتمت السيطرة على الحريق، وجاري البحث للتعرف علي أسباب وملابسات الحريق والواقعة.

وبعد السيطرة على الحريق تبين وجود 6 ضحايا توفوا نتيجة اختناقهم من دخان الحريق، وجار رصد آثار الحريق والخسائر، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وقال مصدر طبي، إنه بعد السيطرة علي الحريق تبين وجود 6 مرضي مدمنين لقوا مصرعهم إثر اختناقهم من النيران وجرى نقلهم إلى المشرحة .