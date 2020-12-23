عاجل.. "الصحة": 363 مستشفى تدير جائحة كورونا.. والحالات بسيطة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّه رغم ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلا أنَّ الحالات تعتبر «بسيطة جدًا»، والبعض لا يكتشف إصابته إلا بالصدفة، مشددة على ضرورة توخي الحذر وقلة الإصابات لا تعني ألا نتوخى الحذر.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، تعقده الآن حول مستجدات فيروس كورونا، أنَّه يجب الحفاظ على كبار السن من العدوى، شارحة أن الحالات المصابة بالفيروس كانت قد قلت بشكل كبير في شهري أغسطس وسبتمبر وتمّ تقليل عدد مستشفيات العزل لـ19 مستشفى عزل إضافة للحميات والصدرية.

وتابعت وزيرة الصحة أنَّه تمّت زيادة عدد المستشفيات لـ363 تعمل على إدارة الجائحة في 27 محافظة بعد زيادة الحالات المصابة بشكل كبير منذ 3 أسابيع، بـ35 ألف سرير و4500 سرير رعاية مركزة و2500 جهاز تنفس صناعي وجار ضخ 2500 جهاز تنفس صناعي أيضًا.