وزيرة الصحة تطمئن المواطنين: اللقاح لا يتأثر بسلالات كورونا الجديدة

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، من المواطنين التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر في حال ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، مشددة على عدم الخوف من الذهاب إلى مستشفيات العزل للكشف حال ظهور أي أعراض، قائلًا: «في ممرات آمنة عاملينها ليكم، متخافوش تروحوا واطمنوا على نفسكم».

وزيرة الصحة للمواطنين: لا تخافوا من الكشف بمستشفيات العزل حال ظهور أي أعراض عليكم.. عاملين ممرات آمنة

وعن التغيرات التي حدثت والسلالات الجديدة، أكّدت وزيرة الصحة، أنَّه من الطبيعي أن يحدث تغيرات بالفيروسات على مستوى العالم، مبينة أنَّ فيروس كورونا مثل أي فيروس وأجريت تحورات عليه وتمّ اكتشاف 140 ألف حالة، كاشفة أنَّ هذه التغيرات تحدث بسبب أخطاء عشوائية.

وزيرة الصحة: تحوّر كورونا سببه أخطاء عشوائية

وعن تأثير التغيرات في فيروس كورونا على اللقاحات، طمأنت وزيرة الصحة المواطنين بقولها إنَّه ليس هناك أي تأثير على اللقاحات، ولن يكون هناك احتياج لتعديل اللقاحات وفقًا لآراء العلماء على مستوي العالم.

وأشارت «زايد»، إلى أنَّ اللجنة العلمية بالوزارة قالت إنَّ جميع الفيروسات تتغير وتتحور مع مرور الوقت، موضحة أنَّ تحوّر الفيروس جزء طبيعي من الوباء، مؤكّدة أنَّ السلالة الجديدة لا تسبب درجة أشد من المرض .