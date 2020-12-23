عمليات إسكندرية: إنقاذ 39 من حريق مصحة الإدمان والوفيات نتيجة الاختناق

أكدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الإسكندرية أن مصحة علاج الإدمان، التي اندلع حريق بها في وقت سابق اليوم الأربعاء، أسفر عن 6 وفيات، كانت تضم 45 مريضاً تم إنقاذ 39 منهم، بينهم حالة تم إسعافها في موقع الحادث.

وقالت الغرفة، في بيان قبل قليل، إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية يفيد بوجود حريق بالفيلا رقم 27 شارع 13، متفرع من شارع الحنفية البيطاش بنطاق حي العجمي، نتج عنه 6 وفيات وحالة إصابة تم إسعافها في الحال، وأضاف البيان أن الفيلا تستخدم كمصحة للعلاج النفسي والإدمان، مكونة من دورين.

وكلف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، رئيس حي العجمي وجميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، بالتحرك إلى مكان الحادث، لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع، حيث تم السيطرة على الحريق.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، في وقت سابق الأربعاء، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة الدخيلة، غرب المدينة، باندلاع جريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة القسم، ووجود عدد من الضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفريق من ضباط مباحث القسم وقوات الأمن، إلى محل البلاغ، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، ويجري البحث للتعرف على أسباب الحريق وملابسات الواقعة.

وبعد السيطرة على الحريق، تبين وجود 6 ضحايا ممن كانوا يتلقون العلاج من الإدمان داخل المصحة، توفوا نتيجة اختناقهم من دخان الحريق، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.