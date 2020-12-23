عاجل.. وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا في مصر بأماكن وشركات محددة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح كورونا سيجري تصنيعه في مصر بأماكن وشركات محددة وجهات حسب الأولويات، كاشفة عن أن مصر، تسلمت أول شحنة من اللقاح، وستأتي الشحنات تباعا بعد ذلك، ولجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء هي من تتابع هذا الأمر، ومجلس الوزراء قد فوض وزير المالية ووزيرة الصحة، للتعاقد مع التحالف الدولي، وجرى توقيع العقد يوم 4 ديسمبر، ولم يجري الاكتفاء بذلك وجرى العمل مع شركات أخرى للحصول على أكبر قدر من اللقاحات.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن، حول مستجدات فيروس كورونا، أن العالم كله يرغب في الحصول على اللقاح، ولكن الإنتاج ليس بالكم الذي يغطي احتياجات الشعوب في نفس الوقت، ولكن هناك أولويات في الكميات وأولوية من يحصل عليه، وهناك فئتان ونوعان من المواطنين أولى بالتطعيم، الأولى منهما الأكثر عرضة للإصابة من الخط الأول المواجه للوباء من الأطقم الطبية والأطقم المساعدة من إداريين وأطباء وتمريض وعمال بمستشفيات العزل، والفئة الثانية هم المرضى الأكثر تعرضا للخطورة إذا أصيبوا بكورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا كبار السن.

وشرحت زايد، أن الوزارة أنهت منظومة التسجيل للحصول على اللقاح للأطقم الطبية داخل وخارج وزارة الصحة وللمرضى والمواطنين ممن يجري وضعهم تدريجيا حسب خطورة الوباء عليهم.