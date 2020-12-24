بسبب كورونا.. 4 خدمات طبية للصحفيين أثناء الاشتراك في مشروع العلاج

تقدم نقابة الصحفيين 4 خدمات طبية للأعضاء وأسرهم يمكن الاستفادة منها أثناء توجه العضو للاشتراك أو تجديد الإشتراك، توفيرا للوقت والجهد، ولتحقيق التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت النقابة أن اشتراك العضو أو أيا من أسرته في مشروع الرعاية الصحية بقيمة 180 جنيها وهي نفس قيمة اشتراك العام الماضي، بالإضافة إلى 5 جنيهات لكل فرد قيمة استخراج الكارنيه و25 جنيها رسوم إدارية عن الأسرة كلها.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للإشتراك في مشروع العلاج فهي كالتالي:

-بخصوص الأوراق المطلوبة للإشتراك لأول مرة في مشروع العلاج يتطلب صورة البطاقة وصورة كارنيه النقابة، وصورة شخصية.

-بالنسبة للأزواج غير المدرجين في البطاقة الشخصية للعضو الأصلي يتطلب قسيمة الزواج وصورة شخصية، وصورة البطاقة.

-بالنسبة للأبناء يتطلب إحضار شهادات ميلاد لمن لم يستخرج بطاقة الرقم القومي، وللأم شهادة ميلاد العضو وصورة بطاقة الأم.

وبرر أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية و الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، هذه الإجراءات بأن توفير حزمة خدمات طبية، ووقائية، بالتزامن مع فتح مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، تطبيقًا لاستراتيجية العمل التي وضعها مع تحمله مسؤولية المشروع، موضحا أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تضاعف الخدمة الوقائية، وفق جدول زمني منضبط، بالتزامن مع حضور الزملاء للنقابة للاشتراك، حتى يتسنى لهم الاطمئنان على أنفسهم، وهم متواجدون للاشتراك.

وقد وزعت النقابة أيام توفير الخدمات على مدار الأسبوع كالتالي:

100 مليون صحة

وهي خدمة توفرها النقابة لأعضائها منذ فترة كبيرة، وخصصت نقابة الصحفيين هذا العام يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، وبموجب هذه الخدمة يتولى فريق طبي متواجد في النقابة خلال هذين اليومين فحص الزملاء للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل «الضغط والسكر، والسمنة».

حملة صحة المرأة

وهي خدمة جديدة نسبيا أعلنت النقابة ممثلة في لجنة الرعاية الصحية توفيرها للزميلات، وتم تخصيص يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والاطمئنان على صحة الزميلات، وأسرهن.

مصل فاكسيرا

أما مصل فاكسيرا فقد أعلنت النقابة توفيره قبل أسابيع وهو الخاص بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية الرباعية، لمن يرغب من الأعضاء وأسرهم.

كمامات وكحول

قامت لجنة الرعاية الصحية منذ تفشي وباء فيروس كورونا بتوفير الكحول والكمامات أكثر من مرة بمقر النقابة وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتستعد اللجنة خلال ساعات، بحسب تأكيد رئيسها، لتوفير كحول وكمامات جراحية ومطهر أسطح، من مصانع الإنتاج الحربي، كما أشارت إلى أنه تم التفاوض للحصول على أسعار مخفضة عن الأشهر الماضية.

كما وفرت اللجنة في وقت سابق ماسكات بلاستيكية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.