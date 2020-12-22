7 خطوات لنقابة الصحفيين للتعامل مع حالات كورونا.. التواصل «واتس آب»

اتخذت نقابة الصحفيين عددا من الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بين أعضائها، والتي أعلنها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في وقت سابق، وتضمنت 7 خطوات أبرزها التواصل مع النقابة إلكترونيا ثم تواصل النقابة مع الأطباء الاستشاريين وحال تأكد الإصابة يحال الصحفي أو أي عضو بأسرته لمسئولي الصحة.

وكشف أيمن عبد المجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية، في بيان له، أمس، أن تواصل الزملاء مع اللجنة تبين أن هناك ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا في صفوف الصحفيين، مطالبا الجميع بتوخي الحذر.

النقابة تشكل لجنة لتلقي الشكاوى

وتشمل الخطوات السبعة ما يلي:

1- التواصل مع النقابة حالة الشعور بأعراض كورونا، ويتم إرسال وصف الأعراض على أرقام «واتس آب» الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بالتواصل مع الزملاء.

2 - عرض ما أرسله العضو من أعراض على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين والذين وصفتهم النقابة بأنهم من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، حيث اتفقت معهم النقابة لإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

3 - إذا أوصى الأطباء بإجراء تحاليل أو أشعه تحال الحالة لجهة تقديم الخدمة عبر خطاب تحويل يرسل عبر الواتس للزميلة أو للزميل، للتمتع بالأسعار والخصومات المقررة لمشروع العلاج لدى هذه الجهة، وبمراعاة مكان السكن أو لأخذ العينات منزليا.

4- ترسل نتائج التحاليل أو الأشعات للجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض لعرضها فوريا على أحد الأساتذة واستشاريي الطب المتخصصين المتفق معهم، لتقديم الرأي الطبي.

5 - في حالة انتهى الرأي الطبي إلى إجراء مسحة إذا ما كان الرأي الطبي هو الحاجة إلى إجراء مسحة، يتم توجيه الحالة بخطاب من مشروع العلاج يحمل توقيع النقيب، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد إلى مستشفى قصر العيني لإجراء المسحة.

6- عقب مرحلتي التحاليل والأشعات، يتم التواصل الفوري مع مسؤولي وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية، لاتخاذ الإجراءات العلاجية المطلوبة لكل حالة.

7- كل تلك الاجراءات تتم عبر الواتس، لاختصار الوقت لحدوده الدنيا، وتسهيل إجراءات تقديم الدعم الطبي.

أرقام واتس آب أعضاء اللجنة

ضياء رشوان: 01001707220/01001484954

محمد شبانة 01008166666‎/0100 787 4707

أيمن عبد المجيد 01005741555

عماد حمدي 01289103418

محمد خليفة 01288888720

عبدالرحمن مجدى 01023182393

مؤنس عبدالستار 01026913437

فوزية عبدالله ‭01000457811