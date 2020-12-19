علاج الصحفيين: تخفيضات تصل لـ70% وإضافة عمليات الليزك وضم 1200 صيدلية

فتحت نقابة الصحفيين اليوم، باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم، وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، إنّ الاشتراك يستمر حتى 24 من ديسمبر الجاري، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد، أنّ العام 2020 شهد إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، وأنّ الحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة كورونا التي هددت جميع سكان العالم.

وأضاف: بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإنّ المشروع تكبّد نفقات كبيرة نتيجة جائحة كورونا، التي حمّلت قطاعات الصحة بدول العالم أعباء مضاعفة عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا.

وأوضح عبدالمجيد: «وفق المتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك».

وبحسب ما أعلنته لجنة الرعاية الصحية العام الماضي فقد اشتملت الإصلاحات على 16 ميزة أُضيفت لأعضاء المشروع، وتضمنت أبرز بنود وتفاصيل الإصلاحات والخدمات الإضافية:

1- رفع الحد الأقصى الأساسي، لاستفادة العضو بنسبة 100%، حيث ارتفعت من 12 ألفًا إلى 24 ألف جنيه.

2- زيادة الحد الأقصى التكميلي، بنسبة 75%، حيث ارتفع من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه.

3- زيادة نسبة مساهمة المشروع في خدمات الأسنان، بنسبة 150%، من 400 جنيه إلى ألف للعضو، وللأسرة من ألف إلى 3 آلاف جنيه.

4- زيادة نسبة استفادة الأم والأب من 40% إلى 70%، وخفض قيمة اشتراكهم، لتتساوى مع الأبناء والزوجات، لتشجيع الزملاء على بر الوالدين.

5- زيادة قيمة كوبون العيادات الخاصة من 15 جنيها، إلى 50 جنيها للكشف في العيادات الخاصة والأطباء، على أن يكون نسبة من تكلفة الكشف.

6- تغطية تصحيح النظر والليزك، بمساهمة 1500 جنيه، كونها من أمراض المهنة.

7- القضاء على مشكلة امتناع بعض أطباء الولادة عن منح الزملاء فواتير ضريبية، بتحقيق عدالة الاستفادة بواقع مساهمة المشروع بـ 3500 جنيه، في الولادة القيصرية، و2500 في الولادة الطبيعية، و4500 جنيه للولادة المتكررة، الثالثة فما يزيد، على أن يقدم بتقرير طبي وشهادة ميلاد، والفواتير.

8- رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع لكل من العضو وزوجته، ولمرة واحدة في العام، في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، وذلك بعد تقديم تقرير طبي وفاتورة، وهي زيادة نسبتها 150%.

9- زيادة نسبة دعم المشروع، لأدوية الأبيركس، والنيوبجين، لمشتقات الدم، من ألف جنيه، إلى ألفين جنيه، لمرة واحدة في العام.(حقن يأخذها مريض الفشل الكلوي مع كل جلسة غسيل)، بنسبة زيادة 100% عن الأعوام السابقة

10- يُضاف للأجهزة التعويضية المنصوص عليها باللائحة، سماعات الأذن وجهاز الربو الشعبي، وجهاز التثبيت الخارجي للعظام، وذلك بحد أقصى ألفين جنيه، بشرط تقديم طالب الاستفادة تقرير طبي معتمد، وفاتورة شراء معتمدة.( خدمة مستحدثة).

11- يحق للعضو الحصول على استمارة تحاليل فحص شامل، «تشيك أب» بحد أقصى مرتين في العام، كانت في السابق مرة واحدة، بينما التحاليل الآخرى تظل بذات الآلية المعمول بها سابقًا "وتصل نسبة التخفيض على التحاليل لـ70%.

12- ضم 1200 صيدلية، بخصم يصل إلى 20% للمحلي و10% على المستورد، ويتاح بكارنيه خاص، يمكن للعضو الحصول على الخدمة، بموجبه، لكامل أسرته.

13- إعفاء ذوي القدرات الخاصة، من الصحفيين أو أسرهم من سداد قيمة الاشتراك السنوي.

14- تقسيط قيمة اشتراك لمن يرغب من الأعضاء، على النحو التالي: 150 جنيها عند الاشتراك للأسرة، والقيمة المتبقية على ثلاث دفعات بحد أقصى 6 أشهر تالية على الاشتراك.

15- تسهيل الخدمة عبر وسائط تكنولوجية، من خلال اعتماد رقم واتس، وإيميل، وفاكس، لإرسال التحويلات إلى جهة منح الخدمة المتواجد بها الزميل.

وأوضحت اللجنة أن تلك الإصلاحات ترفع متوسط إنفاق المشروع من 9 ملايين إلى 13 مليونًا و340 ألفًا، يمثل 9 ملايين و212 ألفًا منها دعم نقابي، يتم تدبيره بخطة تمويل غير نمطية، لا تحمل الأعضاء أي أعباء إضافية.