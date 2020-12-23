مازن الغرباوي يستعد لعرض «هاملت بالمقلوب» على مسرح السلام

طرح المخرج مازن الغرباوي، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة «هاملت بالمقلوب» للكاتب الكبير سامح مهران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك استعدادا لافتتاح العرض قريبا على خشبة مسرح السلام.

وأكد «الغرباوي» أن العمل تم كتابته بحرفية شديدة، على يد سامح مهران، وجار اختيار أبطال العمل، الذين سيكونوا مجموعة متميزة من النجوم وشباب الفنانين.

وأشار إلى أن العرض سيكون مفاجأة كبيرة لرواد الوسط المسرحي، ولن يقل قيمة عن ما قدمه من قبل من عروض مسرحية، حققت نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري.

وعلق سامح مهران عن هذا اللقاء قائلا: «قريبا تلاقي الأجيال في المسرح؛ وهو ما يجب أن يكون».

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال المخرج مازن الغرباوي في المسرح، هو العرض المسرحي «حدث في بلاد السعادة» تأليف وليد يوسف وبطولة: مدحت تيخه، علاء قوقة، حسن العدل، محمد حسني، فاطمة محمد علي، كمال عطية، أسامة فوزي، المطرب وائل الفشني، ومن ليبيا خدوجة صبري، ومن العراق راسم منصور، ومن لبنان نسرين أبي سعد، وحصل العمل علي جائزتي أفضل تأليف وأفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح المصري.

وكان مازن الغرباوي، أسدل الستار مؤخرا على الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضر الدورة عدد من الفنانين منهم سميحة أيوب، محسن منصور، مرقس عادل، وكرم في الدورة حنان مطاوع وبيومي فؤاد بدرع سميحة أيوب، وتحدت الدورة الخامسة فيروس كورونا، حيث تم تعقيم المسارح، وعلى غرار مهرجان الجونة تم تسجيل أغنية للمهرجان غناها المطرب الشاب عماد كمال وشارك في الكليب لقاء سويدان، حنان مطاوع وبيومي فؤاد وأيمن الشيوي ومحسن منصور بالإضافة إلى شباب المتطوعين المشاركين في المهرجان.