الصحة: لا بد من موافقة المواطن قبل تلقيحه بمصل كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها البيانات الدقيقة التي ستستطيع الوصول من خلالها للفئات الأولى باللقاح المخصص لفيروس كورونا من خلال مبادرات الرئيس الصحية وقوائم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة والمعنية، مشيرة إلى أنه هناك لجنة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن القوات المسلحة ومن منظمة الصحة العالمية هي من وضعت التقييم الأمثل وهو تقييم علمي لاختيار اللقاح الأمثل وترتيب أولويات الحصول على اللقاحات والتقارير العلمية والفنية التي تم رفعها لمجلس الوزراء.

زايد: الأطقم الطبية ومرضى الأمراض المزمنة لهم أولوية التطعيم

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن حول مستجدات فيروس كورونا، أن هذه اللجنة السابق ذكرها هي من وضعت الأبحاث الإكلينيكية؛ وعملت عليها حينما تم العمل على البحث الإكلينيكي، وكان هناك آلاف من المبحوثين تطوعوا وتم إجراء التجارب السريرية بالتعاون مع العالم، مؤكدة على أن هذه الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاع الطبي سيكون لهم الأولوية في كل شحنة تستقبلها مصر، وكل شحنة تستقبلها مصر تخضع لأربع أنواع من التحاليل تستغرق أسبوعين كل شحنة للفحص والتحاليل بمعرفة هيئة الدواء والمعامل التابعة لها «الشحنة مش هتيجي النهاردة والناس تطعم بيها بكرة».

زايد: خصصنا مراكز لتقديم اللقاحات الطبية

وتابعت زايد أنه تم تخصيص مراكز لتقديم اللقاحات للأطقم الطبية من داخل كل مستشفى عزل وسيتم تدريبهم وهم من سيعطون جرعات اللقاح وسيتم متابعتهم، وسيعطي المدربين للمواطنين المستهدفين أيضا، موضحة أن هناك منظومة للقاحات في المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية والداخلية والصحة والمحافظين، حيث سيتم إعطاء المواطن الجرعة الأولى للقاح وبعد 21 يوما يأخذ الجرعة الثانية، ولابد من أخذ الجرعتين ولا يصح أخذ جرعة وترك الأخرى أو التأخر عن ميعادها حتى يعمل بشكل صحيح.

وشرحت زايد أن اللقاح هو لقاح طوارئ ولابد من موافقة المواطن على أخذه أولا قبل تلقيحه به، وجارٍ تحديد الأماكن وتأهيلها في الـ27 محافظة للتطعيم باللقاح، وهناك 50 مقعدا بالخط الساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات حول اللقاح.