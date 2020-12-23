عاجل.. بريطانيا تعزل المصابين بكورونا المتحور: نتوقع زيادة الأعداد

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه تم عزل المصابين بسلالة كورونا المتحورة الجديدة ومخالطيهم، متوقعا كشف حالات جديدة مصابة بكورونا المتحور، وفقا لما نشره موقع «العربية».

وطالب «هانكوك» بعزل كل القادمين من جنوب أفريقيا، مشيرا إلى فرض قيود صارمة في عدد من المناطق بالبلاد في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المتحور، وذلك بداية من 26 ديسمبر الجاري، متابعا: «السلالة الجديدة مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة»، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».