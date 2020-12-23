حمو بيكا لـ"الوطن": هاني شاكر أخويا الكبير.. وهتبنى أي شخص بشرط الموهبة

أكد مغني المهرجانات حمو بيكا، أنه سيقدم العون لكل من يطلب منه المساعدة في عالم الغناء، واضعا شرطا هو أن يكون لديه الموهبة حتى لو لم يكن هناك عائد مادي له.

وضاف خلال حوار مع «الوطن»، أن قصة خلافه مع الفنان عمر كمال حقيقة وليست تمثيلية مثلما أشار البعض.. وإلى نص الحوار.

وسع للبطل آخر أعمالي مع الفنانة سمر

* ما الأعمال التى بدأت التجهيز لها في 2021؟

- انتهيت مؤخرا من تصوير كليب أغنية بعنوان وسع للبطل مع الفنانة الشابة سمر، كما وقعت على عقد عمل مع المنتج الكبير طارق عبدالله مع شركة هاي كواليتي، وهناك أكثر من 3 مهرجانات جديدة مع صوت جديد صاعد سيكون خليفة عمر كمال أو النسخة الثانية منه، بالإضافة إلى عدد من المفاجآت الغنائية التي أحضر لها حاليا وسيكون لها شكل مختلف تماما عن ما قدمته من قبل.

بساعد الناس كلها

* ما حقيقة أنك ستدعم مواهب غنائية جديدة؟

أي حد عنده موهبة هقف جنبه، أنا بساعد الناس كلها، عشان لما جيت أغني وأثبت موهبتي هناك كثيرون ساندوني في تلك الفترة، ولكن بشرط اللي أساعده يكون عنده موهبة حقيقة وقادر يعمل حاجة كويسة، عمري ما اهتميت بالفلوس عند مساعدة الغير، إلا لو في شركة هي اللي طلبت مني مساعدة أحد وقتها سيكون هناك عائد مادي.

* من دعمك في بداية مشوارك؟

- أنا لا أنسى مطلقا من ساعدوني في إثبات موهبتي ونجاحاتي مثل محمد منصف وحمو الحلواني الذين تبنوا موهبتي وأنا في الإسكندرية ووقفوا معي.

بقالي 9 سنين بغني رغم المشاكل

* وما المشاكل التي واجهتها في بداية حياتك العملية؟

- اتعذبت كتير لغاية ما صنعت اسم حمو بيكا، وكل يوم كان عندي مشاكل، بس عمري ما بصيت ورايا وكان هدفي استكمال المشوار، وبقالي 9 سنين بغني رغم كل المشاكل اللي واجهتني، والحمدلله من أول أغنية عملتها ضربت وكانت مهرجان جنايات، ثم استكملت النجاحات بمهرجان سيدي اللالي والظالم والمظلوم وكان النجاح الكبير مع مهرجان حب عمري، أنا اشتغلت حاجات كتير، وتعبت أكتر، من وقت ما كان عمري 15 عاما وأنا بصرف على نفسي، وأشقى من أجل أسرتي، عمري ما مديت إيدي، ولا قلت اشمعنى ربنا رزق ده ومرزقنيش، والحمد لله.

لن أكرر الأخطاء

* وكيف تصف علاقتك بالفنان هاني شاكر؟

- قدمت له اعتذارا، وطلبت منه أن يسامحني، فأنا مثل أخيه الصغير، وأعده بأن الفترة المقبلة سأقدم أعمالا جيدة وهادفة تليق بي، وأعتذر له أيضا عن المهرجانات التي كنت قد قدمتها من قبل ولم تكن لائقة، وبها كلمات غير جيدة ولن تحدث مرة أخرى.

* هل ستنضم للنقابة؟

- سأعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة على حل هذه الأزمة، ولكن أهم ما أسعدني حاليا هو أن الخلاف بيني وبين الفنان الكبير هاني شاكر قد انتهى.

والدتي طلبت من هاني شاكر قبول اعتذاري

* وهل لعبت والدتك دورا في الصلح؟

- والدتي كانت تدعو لي، وطلبت أكثر من مرة من شاكر أن يقبل اعتذاري والحمد لله تم الصلح.