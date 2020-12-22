حمو بيكا: مصاب بمرض نادر.. وعلاجي حقنة بـ120 ألف جنيه

كشف مغني المهرجانات حمو بيكا، أنه يعاني من مرض مناعي مزمن يسمى «كرونز»، يصرف عليه شهريا مبالغ مالية ضخمة، لكي يكون قادر على الحركة والغناء بشكل طبيعي، مؤكدا أنه لولا الحقنة العلاجية التي يأخذها، ما كان يقدر على الغناء والتسجيل في الاستوديوهات.

وأوضح بيكا تفاصيل مرضه لـ«الوطن» قائلا: «بداية المرض كانت منذ ما يقرب من 5 سنوات، حينما كنت عند أحد أفراد أسرتي، وكنت أدخن سيجارة عادية بعد تناول الغداء، شعرت حينها بالتعب، وعدم القدرة على التنفس، فذهبت الى العيادة، وتم تشخيص مرضي على أنه ميكروب حلزوني».

أضاف: «بدأت العلاج على هذا التشخيص، ولكن ظل الألم مستمر، وظللت أزور كل الأطباء بالإسكندرية، إلى أن قابلت احد الأطباء في منطقة سيدي جابر، وأجرى لي منظار على المعدة، وهنا اكتشف إصابتي بمرض ضد المناعة يسمى كرونز».

تابع: «الطبيب في بداية الأمر قال لي، إن صحتك ستتدمر إن لم تأخذ الحقنة الأساسية لهذا المرض، وقال لي إنها غالية للغاية، توقعت إن سعرها لن يتخطى 10 آلاف جنيه، لكن الدكتور أخبرني بأنها ستصل إلى 120 ألف جنيه، ولم يكن أمامي حل سواها، ووافقت عليها، وقمت بأخذها لمدة 3 ساعات، وشعرت بأصعب ألم في حياتي».

وعن ظروفه المرضية حاليا، قال: «أخذ كل 3 أشهر حقنة مثل الأنسولين تحت الجلد، ويكون هدفها الحفاظ على مناعتي، وإن لم اخذها سأتعرض لصعوبات بالغة في الحركة والكلام».

يذكر أن الفنان حمو بيكا، كان تعاقد منذ أيام، مع شركة هاي كواليتي، على إصدار أعمال غنائية وفنية جديدة، بعد أن كان انتهى منذ أيام، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان وسع للبطل.