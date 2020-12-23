زوجة خالد الصاوي بعد إصابتها بـ »كورونا»: لم أخالط زوجي وعزلت نفسي

أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا، رغم سلبية المسحة التي أجرتها بعد ظهور عدد من الأعراض عليها، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أجرت التحاليل خاصة بالتجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم، وجاءت نسبهم مرتفعة، مضيفة أن طبيبها المعالج أبلغها بأنها مصابة بفيروس كورونا رغم سلبية المسحة لأن هناك أعراض كالسعال والعطس مصحوبة بارتفاع نسب التجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم.

وأضافت أن زوجها الفنان خالدوالصاوي، سافر إلى الإسكندرية منذ الأحد الماضي، ولمدة أسبوع، لارتباطه بتصوير مشاهد من فيلم «للإيجار» هناك، وبالتالي هو لم ولن يخالطني لأنني عزلت نفسي حاليا.

ومي كريم هي زوجة الفنان خالد الصاوي، ومديرة أعماله، وأعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر حسابها على فيس بوك: «أنا كورونا وبالبشاميل كمان.. حاجة كده إنزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم».

وتحدثت مي كريم، عن زوجها الفنان خالد الصاوي، خلال ظهورهما سابقا في برنامج «أبلة فاهيتا»، وقالت: «خالد الصاوي حنين جدا، فوق ما تتخيلي، وأول هدية مني كانت عبارة عن «سيف» وأول هدية جابها ليا كانت «مسدس»، بنحب مشاهدة الرقص الشرقي والأفلام اللي دمها تقيل عشان نتريق عليها».

وتحدث خالد الصاوي، عن زوجته مي كريم، في نفس البرنامج، قائلا إنه تزوج كبيرا في السن، مشيرا إلى أن زوجته صغيرة في السن، لافتا إلى أنه خطب وعمره 21 عاما، وخطب مرة أخرى وعمره 24 عاما، وخطب للمرة الثالثة وعمره 40 عاما، ثم خطب زوجته الحالية.