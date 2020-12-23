إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

أعلنت منذ قليل، مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي ومديرة أعماله إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكتبت مي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: «أنا كورونا وبالبشاميل كمان.. حاجة كده أنزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم».

وتحدث خالد الصاوي عن زوجته مي كريم، لبرنامج أبلة فاهيتا حيث اعلن أنه تزوج كبيرا في السن، مشيرا إلى أن زوجته صغيرة في السن، لافتًا إلى أنه خطب وعمره 21 عاما، وخطب مرة أخرى وعمره 24 عاما وخطب للمرة الثالثة وعمره 40 عاما، ثم خطب زوجته الحالية.

واعتبر خالد الصاوي، أن كل الأمور الجيدة في حياته حدثت له بعد سن الأربعين، ومنها النجاح في عمله كفنان والشهرة والأموال والزواج.

وتحدثت مي كريم عن زوجها الفنان خالد الصاوي في البرنامج وقالت : خالد حنين جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي، لافتة أن أول هدية لزوجها الصاوي كانت عبارة عن «سيف» وأول هدية أهداها لها زوجها كانت «مسدس»، مشيرة أنهما يحبان مشاهدة الرقص الشرقي والأفلام «اللي دمها تقيل عشان نتريق عليها».

كان الفنان خالد الصاوي قال في تصريحات لبرنامج ابلة فاهيتا أنه متزوج منذ 9 سنوات ويملك 5 كلاب في منزلهم منهم كلبين بلدي، كما قال انه تعرض للعض 5 مرات، وأن أول كلب عضه رد عليه بأن قام بعضه مرة أخرى، بينما أهدى سلسلة وانسيال وخلخال لأبلة فاهيتا.

واشار الصاوي انه دبر مؤامرة خطوبة بشرى في مهرجان الجونة بشكل مفاجئ، وأنها تفاجئت بالفعل بطلب الخطوبة من خطيبها.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي انتهى من تصوير فيلم «أحمد نوتردام»، للمخرج محمود كريم، بطولة الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والرعب الممزوجة بحالة كوميدية، يتمني أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها بالسينمات في مصر والوطن العربي.