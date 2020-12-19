10 معلومات عن خالد الصاوي: يعمل في وظيفة حكومية وزوجته حفيدة زعيم كبير

حل الفنان خالد الصاوي وزوجته مي كٌريّم، ضيوفًا على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON E» في لقاء كوميدي كشف فيه «الصاوي»، عن بعض أسرار حياته الشخصية.

وأشار إلى أن اسم خالد الصاوي هو اسم شهرة، حيث كشف عن اسمه الحقيقي وعمره ومؤهله ومؤهله من جامعة القاهرة والأعمال التي عمل فيها قبل أن يكون ممثلًا ووظيفته الحكومية الأساسية وخطوباته السابقة وزوجته الحالية وحياته والحيوانات الآليفة التي يقتنيها في منزله وكذلك بعض الأسرار عن حياته الشخصية وطقوسه.

«الوطن»، ترصد لكم بعض المعلومات عن الفنان خالد الصاوي والتي ذكرها في تصريحات تلفزيونية له كما يلي:

1-اسمه خالد جمال عبدالرحمن علي الصاوي، ويبلغ من العمر 57 عاما.

2-حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون.

3-عمل في بداية حياته كمحام لفترة ووظيفته الحكومية الأساسية هي مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على أجازة بدون راتب ويجددها سنويًا لممارسة التمثيل.

4-تزوج في نهاية الأربعينات من عمره وزوجته هي مي كُريّم وتصغره بسنوات وهي حفيدة الزعيم محمد كُريّم قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى.

5-ارتبط بخطوبة 3 مرات في حياته ولكنه لم يتزوج إلا مرة واحدة وتحديدًا منذ 6 سنوات.

6- كان مغرما بالسينما من طفولته وكان يقفز من سور السينما لمشاهدة أفلام مخصصة للكبار فقط.

7-لا يعتبر أن الشهرة تأخرت عليه رغم أنه كان يمثل منذ تخرجه ولم تصل له الشهرة إلا بعدما تجاوز الأربعين من عمره.

8- عمل في مهن مختلفة مثل محام، ومساعد مخرج، ومؤلف تلفزيوني، ومخرج تلفزيوني، وناشط سياسي، مما جعله يرى الحياة من وجهات نظر مختلفة.

9- بدأ حياته الفنية ببعض الأدوار الصغيرة وعمره 26 عاما، وعمل مع الفنانة نبيلة عبيد في فيلم «درب الرهبة»، وكان يؤدي دور وكيل نيابة.

10-يربي 5 كلاب في منزله ومنهم «كلبين بلدي» ومشهور عنه عشقه لتربية الكلاب.