خالد الصاوي يكشف حقيقة مشاجرته مع عفريت «الفيل الأزرق»: ضربنا بعض

«ظهر وضربته، وضربنا بعض، وكسرنا المكتب».. مفاجأة صادمة فجرها الفنان خالد الصاوي بشأن الجن «نائل» في الجزء الأول من فيلم «الفيل الأزرق»، حينما أكد أنه دخل معه في معركة بمكتبه أثناء التحضير لدوره في الفيلم، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة».

وأوضح «الصاوي» لـ«الوطن» مقصده من كلامه، قائلاً: قصدت المعني المجازي وليس الحقيقي من كلامي، لأنني توحدت مع شخصية «شريف»، وسهرت بسببها لليالٍ دون نوم، وهنا دخلت في مرحلة اللاوعي التي أدخلتني في حالة غير طبيعية.

وأضاف: كنت أجرب أشياء مجنونة وبلهاء، وأحاول استدعاء تفاصيل من اللاوعي، ولكني امتنعت عن خوض هذه التجارب حالياً، إلا أنه مع تحضيري لفيلم «الفيل الأزرق» هيأ لي ظهور الجن، ولكن هذا لم يحدث في الواقع، لأن «ما عفريت إلا بني آدم».

وعُرض «الفيل الأزرق» على جزأين، وحققا نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضهما، وشارك في بطولتهما كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وإياد نصار، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ودارين حداد، وتارا عماد، وأحمد خالد صالح، وسيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وتصدر خالد الصاوي تريند موقع «جوجل» بعد ظهوره رفقة زوجته مي كُريم مع الدمية «أبلة فاهيتا» في برنامجها الذي يحمل الاسم نفسه، ويذاع عبر فضائية «on».

وفي سياق مختلف، ينتظر الفنان خالد الصاوي عرض فيلمه الجديد «أحمد نوتردام» للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يؤدي شخصية سفاح وفقاً لأحداث الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وانتصار، ومن تأليف لؤي السيد.

وعلي الجانب الآخر، قطع الصاوي شوطاً كبيراً من تصوير فيلم «للإيجار» بمحافظة الإسكندرية، ويشاركه البطولة الفنانة السورية نسرين طافش والمغربية جيهان خليل.