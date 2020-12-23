صدمة داخل «الإخوان» بعد تبرؤ حمزة نمرة من التنظيم.. وربيع: لم يتب

كشفت مصادر عن حالة الصدمة التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها بعدما صرح المطرب حمزة نمرة بأنه لا ينتمي إلى الجماعة، ولم ينتم إليها أبدا ولا يوجد أي فرد في عائلته حتى الجدود له علاقة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: «الجماعة تعيش حالة من الصدمة والارتباك خاصة أن المطرب هو أحد الشخصيات التي كانت تزعم الجماعة أنه محسوب على صفوفها، في الكثير من الأحداث الماضية خاصة منذ ثورة 30 يونيو».

مصادر: الجماعة تعرضت لأكثر من صدمة في الشهر الأخير

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن التنظيم يمر بهزة خلال الفترة الأخيرة منذ إلقاء أجهزة الأمن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، في أغسطس الماضي، بالقاهرة، فضلًا عن حالة الانشقاق التي طالت صفوف الجماعة بعد اختيار إبراهيم منير في منصب المرشد، ما أدى إلى حدوث انشقاق داخل صفوف شباب الجماعة.

وتابعت المصادر أن الجماعة قد تلجأ إلى الاعتماد خلال الساعات القليلة المقبلة لإظهار مواقف المطرب حمزة نمرة السابقة، التي ظهر فيها انتماء نمرة إلى الجماعة، عن طريق لجانها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تعرضت لأكثر من صدمة خلال الشهر الأخير خاصة بعد إلقاء القبض على عدد من الشخصيات التي يطلق عليها الإخوان مسمى «البنك»، حيث تقوم بصرف الأموال على أنشطتها المختلفة.

إبراهيم ربيع: الإخوان تنظيم سري متواجد في كل المجالات

من جانبه، قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن حمزة نمرة إخواني مثله مثل شخصيات عديدة في المجالات المختلفة سواء فنية أو رياضية أو اقتصادية، فهم موجودون في كل المجالات، مشيرًا إلى أن هناك تعريف خاطئ لدى الناس بأن الإخوان هم جماعة دينية ثم تحولت لسياسية، ولكن الحقيقة أنه تنظيم سري كامل متواجد في كل المجالات والقطاعات.

وأضاف ربيع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حمزة نمرة وأمثاله ليسوا عائدون من جماعة الإخوان لأنهم لم يتوبوا منها في الأساس، ولكنهم يقفزون من مركب الجماعة بسبب الخسائر التي طالت جماعة الإخوان الإرهابية في الفترات الماضية.

واشتهر المطرب حمزة نمرة، كأحد الوجوه التي ارتبطت بأحداث 25 يناير، كما شارك في مسيرات رافضة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لأنصار مرسي، في عام 2013.