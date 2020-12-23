أهالى ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 100 مليون يورو

تقف الحكومة الإيطالية على أبواب أزمة جديدة بسبب الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على أرضها، وذلك بعد ما طالب أهالي الضحايا في دعوى قضائية جماعية بتعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون يورو.

وقاربت وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا حاجز الـ70 ألف وفاة، جعلت البلاد في المركز الأول بقائمة أعلى الدول تسجيلا للوفيات في أوروبا، بينما جاءت على المركز الخامس على مستوى العالم، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

واختصمت الدعوى المرفوعة من قبل 500 شخص توفي ذويهم جراء «كوفيد -19»، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، ووزير الصحة روبيرتو سبرانتسا، بالإضافة إلى أتيليو فونتانا حاكم إقليم لومبارديا، بسبب فشل السلطات المحلية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتقاعست عن اتخاذ خطوات عاجلة للحد من تفشي الفيروس، بخلاف العواقب الاقتصادية الناتجة عن إغلاق البلاد، كما أشار البيان إلى التأخير الشديد في إغلاق البلاد المتضررة وعدم وجود خطط لمواجهة الوباء على المستويين المحلي والإقليمي، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

وطالبت الدعوى التي عرفت إعلاميا باسم «دعوى كوفيد» بتعويض يبلغ 259 ألف يورو عن كل حالة وفاة بسبب كورونا.

ونشر المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا، نهاية نوفمبر الماضي، وثيقة تظهر أن أزمة «كوفيد-19» أثرت على ديموغرافية السكان في البلاد، حيث إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما علق عليه أستاذ الصحة العامة والتر ريكياردي، قائلا: «نحن في حالة حرب، الناس لا يدركون ذلك لكن آخر مرة شهدنا فيها هذه الوفيات الكثيرة كانت القنابل تتساقط على مدننا أثناء الحرب».

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الأحد الماضي، رصد حالات إصابة بسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى خص وزوجته بعد عودتهما من المملكة المتحدة، وكانت السلكطات بصدد تعليق الرحالات الجوية مع بريطانيا.