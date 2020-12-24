تعرف على نتائج الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنوفية

أسفرت نتائج انتخابات اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كليات جامعة المنوفية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عن فوز الطالب ماجد محمد عبدالعزيز بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض، ونائبه محمود محمد موسى.

وفاز الطالب جوزيف عصام بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب، ونائبه، هايدي فؤاد يوسف، وفي كلية التربية، حصلت الطالبة هاجر رجب شعبان على منصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، والنائبة آية مجدي قمر الدولة، وفاز الطالب أحمد هشام الجزار بمنصب رئيس اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية، ونائبه أحمد محمد ضيف.

كما نجح محمود مصطفى الكلاف، كرئيس لاتحاد طلاب الكلية، ونائبه محمد بشير همام، وفي كلية الزراعة، فاز أحمد الهادي بدر بمنصب الرئيس، ونائبه عبدالله حسن عبدالله، وفي كلية العلوم عمرو مصطفى عبداللطيف رئيس الاتحاد، ونائبه إبراهيم أحمد دياب، وفي كلية الحاسبات، محمد أشرف بدر، والنائب ندى هشام مدين، وفي كلية هندسة منوف، محمد مجدي خلاف، والنائب ريم إبراهيم عبدالغني.

وفي كلية الإعلام، فاز بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، الحسين جمال علي، والنائب الشيماء أيمن مرزوق، وفي كلية التربية النوعية أحمد سيف والنائب ميار سامي، وكلية الصيدلة هشام عزت والنائب محمود كرم، والعلوم الطبية أحمد محمد شعلان، والنائب ابتسام اشرف، وفي كلية التجارة، أحمد جلال فتحي، والنائب طه أحمد طه، وفي كلية هندسة شبين، محمد مرضي والنائب عبدالحميد الدسوقي، وفي كلية الطب، عبدالرحمن الخولي، والنائب ريهام إبراهيم.

كما استطاع، محمود فتحي الخباز، والنائب داليا أحمد الشوالي، في كلية الطبي البيطري، وفي كلية الاقتصاد المنزلي، أحمد محمد أبو عيلة، والنائب خلود محمد عبدالحميد، وفي كلية الطفولة المبكرة، حنان جمال أبو مسلم، والنائب رحمة علي غنيم.