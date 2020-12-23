بعد تزايد الإصابات.. عناوين مستشفيات عزل كورونا

خلال الأسبوع الماضي ارتفعت وتيرة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتتخطى 900 حالة خلال اليوم، ووفقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، وجاء بعدها الإسكندرية ثم القليوبية ثم الجيزة.

«الوطن» تستعرض استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها في السطور التالية عناوين مستشفيات العزل في بعض المحافظات..

مستشفيات العزل في القاهرة

- مستشفى القبطي - الوايلي.

- جراحه اليوم الواحد بمدينة نصر.

- مستشفى أحمد ماهر التعليمي.

- مستشفى الإصلاح الإسلامي.

- مستشفى التبين المركزي.

- مستشفى الجمهورية - عابدين.

- مستشفى الخازاندار العام.

- مستشفى الساحل التعليمي.

- مستشفى الشروق المركزي.

- مستشفى القاهرة الجديدة.

- مستشفى المطرية التعليمي.

- مستشفى المقطم تأمين صحي.

- مستشفى المنيرة العام.

- مستشفى النصر بحلوان.

- مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين.

- مستشفى جراحة اليوم الواحد بالزاوية.

- مستشفى جراحه اليوم الواحد بالمرج.

- مستشفى حلوان العام.

- مستشفى دار السلام العام.

- مستشفى روض الفرج العام.

- مستشفى شبرا الجديدة تأمين صحي.

- مستشفى شبرا العام الترعة البولاقية.

- مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي.

- مستشفى عين شمس العام.

- مستشفى مبرة المعادي.

- مستشفى مبرة مصر القديمة.

- مستشفى منشيه البكري العام.

عناوين مستشفيات العزل في الجيزة

- مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.

- مستشفى أطفيح المركزي.

- مستشفى البدرشين العام.

- مستشفى التحرير العام.

- مستشفى الشيخ زايد المركزي.

- مستشفى الصف المركزي.

- مستشفى العياط المركزي.

- مستشفى الواحات البحرية المركزي.

- مستشفى الوارق المركزي.

مستشفى إمبابة العام.

- مستشفى أوسيم مركزي أ.

- مستشفى أبو النمرس مركزي أ.

- مستشفى أم المصريين العام.

- مستشفى بولاق الدكرور العام.

- مستشفى صدر العياط.

- مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزي.

- مستشفى منشأة القناطر مركزي ب.

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