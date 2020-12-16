نائب محافظ القليوبية تتفقد عددا من مستشفيات العزل

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أمس الثلاثاء، عددا من مستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد "covid19"، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

بدأت "ريان"، الجولة، بتفقد مستشفى حميات طوخ وتلاحظ وجود الاطباء والتمريض وتعمل بكفاءه عالية، وتلاحظ توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها، وتقديم الخدمة بكفاءة عالية، وذلك بحضور الدكتور مجدي عبدالبديع مدير المستشفى.

وجرى المرور على قسم الاستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة، فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيدة، وتمت الإشادة بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى داخل المستشفى.

جاء ذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وسمير عمر، ومصطفى حسانين نائبا رئيس المدينة.

كما جرى الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية للمرضى، بالإضافة إلى التأكيد على الأطقم الطبية بضرورة الاهتمام باتباع الاجراءات الاحترازية الشديدة خاصة في قسم الرعاية لأنهم عصب المنظومة الصحية.

كما جرى تفقد مستشفى بنها التعليمي، وذلك بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى.

وجرى تفقد قسم الاستقبال وقسم الرعاية بالدور الثاني علوى بالمبنى القديم للمستشفى الجاري إنهاء أعمال تركيب شبكة الاكسجين بها، وأكدت ريان على المقاول بضرورة إنهاء أعمال تركيب الشبكة خلال 3 أيام للاحتياج الشديد لقسم الرعاية للمرضى.

ثم جرى التوجه للمبنى الجديد للمستشفى المقام على مساحه 1325 متر بتكلفة 260 مليون جنيه لتفقد تشطيب الأعمال به، وأكدت ريان على أهمية الانتهاء من الأعمال وذلك لتشغيلة خلال الأسبوع القادم، نظرا للاحتياج الشديد.

وجرى المرور على قسم الاستقبال وقسم الرعاية المركزة وقسم المعامل، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى رعاية قسطرة القلب، والقلب المفتوح وعناية الكبد وجراحة المخ والأعصاب، وجرى التأكيد على تطبيق معايير مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية.