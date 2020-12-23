لأول مرة.. توفير الغسيل الكلوي لمرضى العناية بمستشفى كفر الشيخ العام

وفرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، لأول مرة، خدمة الغسيل الكلوي داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، في إطار خطة المديرية للنهوض بالمنظومة الصحية، ورفع المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي، وذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.

كما جرى تركيب وتجريب ماكينة غسيل كلوي من نوع "فريزينيس 5008s"، وهي الأولى من نوعها داخل المحافظة، بتكلفه قدرها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى محطة مياه متحركة، بقيمة 50 ألف جنيه، وكان ذلك بحضور كل من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور لطفي عبد السميع، مدير المستشفى العام.

وجرى عرض تقديمي عن الماكينه وتشغيلها، بواسطة الدكتور صلاح شفيع، مسئول الكلى بالمديرية، وأكدت وكيل الوزارة أنه تم توفير خدمة الغسيل الكلوي داخل العناية في مستشفيات مطوبس وسيدي سالم المركزي، ويجري توفيرها بمستشفى دسوق العام، وتتميز هذه الماكينه عن مثيلاتها بأنها يمكن بواسطتها إجراء الغسيل الكلوي للمرضي داخل العناية المركزة، ومرضى الضغط المنخفض، والأطفال حديثي الولادة.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سماح جاد، مدير الإدارة، عن تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى قلين المركزي الجديد، بسعة 9 أسرة، وذلك لخدمة المرضى.